Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Reda Belahyane a gennaio: e Samuele Ricci? Ecco la strategia di Moncada

Leggi su Dailymilan.it

Geoffrey Moncada indica la via delsul fronte: primae poi tutto suPrimae poi. E’ questa la linea tracciata dal direttore dell’area tecnica del club di via Aldo Rossi Geoffrey Moncada per quanto riguarda il. Sì, perché ildi Paulo Fonseca per forza di cosa ha bisogno di nuovi rinforzi a centrocampo, visto che la coppia formata da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders le sta giocando davvero tutte (questo anche a fronte dell’infortunio subito a inizio stagione da Ismael Bennacer).che allora il centrale marocchino del Verona, che sta facendo vedere grandi cose in questo avvio di stagione, è stato inserito nella lista degli obiettivi per, dato che il suo prezzo è abbordabile: 10 milioni di euro.