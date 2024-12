Iltempo.it - Bove sta meglio: "Voglio gioca'!". E convince la Viola a scendere in campo

Ha trascorso la sua prima notte in ospedale Edoardo, il centrocampista della Fiorentina che ieri sera ha accusato un malore dopo 17' della partita contro l'Inter. Il calciatore da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi, è stato estubato nelle prime ore di questa mattina e ha iniziato a rispondere alle domande dei medici. Nel primo pomeriggio poi è arrivato il nuovo bollettino medico della Fiorentina e dell'ospedale Careggi in cui viene spiegato che «dopo aver passato una notte tranquilla»«è stato risvegliato ed estubato. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri».