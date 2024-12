Ilrestodelcarlino.it - Bolzan: "Un peccato sprecare il doppio vantaggio, squadra da aggiustare"

Prima della gara il ricordo di Mario Rossetti storica penna canarina venuto a mancare proprio il primo dicembre di undici anni fa: su quello che era il suo storico posto in tribuna stampa il direttore generale Federico Ruggeri e il direttore organizzativo Walter Matacotta lo hanno ricordato con un mazzo di fiori gialloblù, presente il fratello Marco Rossetti. Nel post gara arriva ai microfoni il tecnico gialloblù Ruben Dario. "Questo avversario ha dei giocatori importanti avanti. Hanno fatto scelte tattiche che ci hanno costretto ad abbassarci, dobbiamo capire perché non siamo riusciti ad uscirne con il palleggio o con la palla lunga. Ci siamo abbassati come poche volte accaduto durante l’anno. Abbiamo giocato con quattro centrali e forse per come giochiamo era difficile uscire dalla pressione.