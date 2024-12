Isaechia.it - Belve, Elisabetta Canalis rompe il silenzio su Maddalena Corvaglia: “Ecco perché si era interrotta la nostra amicizia. Ora ci parliamo, ma…”

Domani sera, martedì 3 dicembre, tra gli ospiti della nuova puntata di, condotto da Francesca Fagnani, ci sarà anche l’ex velina e showgirl, che si lascerà andare a diverse confessioni sulla sua vita professionale e privata, parlando anche dei suoi amori passati e del rapporto con l’amica.Per prima cosaha parlato della tormentata storia d’amore con il calciatore Bobo Vieri, oggi felicemente sposato con Costanza Caracciolo. Alle domande della Fagnani,ha risposto ricordando il periodo della relazione con Vieri come particolarmente negativo, caratterizzato dai tradimenti e dalla tossicità:Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua.