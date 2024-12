Lanazione.it - Beko, Schlein insorge: "Solidarietà ai lavoratori. Il Governo tuteli i siti"

"Voglio dare pienae lavoratrici della, che rischiano di perdere il lavoro dopo l’annunciata chiusura dello stabilimento di Siena e il ridimensionamento anche di altre di altri rami dell’azienda". Così la segretaria del Pd Ellyieri in apertura del suo intervento durante il congresso di Europa Verde a Chianciano. "Si annunciano 1.935 licenziamenti – ha ricordato Schelin –. Noi abbiamo già chiesto aldi ricorrere a ogni strumento utile, compreso il ricorso al Golden Power per evitarlo e per salvaguardare il futuro occupazionale di quei, salvaguardare il futuro delle loro famiglie e anche quello del settore degli elettrodomestici". Concorde anche Nicola Fratoianni, numero uno di Sinistra Italiana: "Dobbiamo andare nei luoghi del conflitto, dobbiamo andare di fronte alle fabbriche, come allaa pochi chilometri da qui dove suiè piombata la mannaia dei licenziamenti, o dove vengono fatte scelte contro l’ambiente e contro il territorio, o di fronte alle scuole che cadono a pezzi".