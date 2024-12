Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede in casa nello spareggio con Pontedera

, 2 dicembre 2024 – Svanito l’effetto del primo successo in trasferta, sul campo della Sancat Firenze, ilCUSè tornato sulla terra, perdendo il derby della nona giornata del campionato diC, incon la Juve. I ragazzi del rientrante coach Scocchera, tornato in panchina dopo tre gare di assenza, hanno disputato una serata da dimenticare in attacco, soprattutto nel tiro da tre punti, con una percentuale di realizzazione, di 3 su 22 tentativi, che non ha lasciato scampo alle chance universitarie. LA CRONACA – Sceso in campo con Cecconi, Burgalassi, Quarta, Spagnolli e Carpitelli, il quintetto del cherubino ha giocato alla pari con gli avversari per tutto il primo quarto, concluso con un canestro di vantaggio dai cussini (18-16), trascinati dal miglior Carpitelli, autore di 10 punti.