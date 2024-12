Anteprima24.it - Bandi per i Comuni su Cultura e sport per 20 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minutiIdell’area metropolitana di Napoli hanno tempo fino al 7 dicembre per accedere aidella Città Metropolitana di Napoli sue Turismo,e Tempo libero per complessivi 20di. Somme che rispondono ai due obiettivi strategici inseriti nel DUP 2025-2026 di “Sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica” e “Potenziamento e riqualificazione dei luoghi dello”, al fine di innescare un processo di miglioramento della qualità della vita nel contesto metropolitano agendo sull’attrattività turistica del territorio e sui fattori materiali e immateriali dellae dello, a cui il Consiglio Metropolitano, nella seduta del 27 novembre scorso, ha dato il via libero definitivo.