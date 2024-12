Ancipa Siciliacque denuncia i manifestanti che occupano la diga | tra loro 5 sindaci

Leggi su Dayitalianews.com

informa di aver presentatoalla stazione dei carabinieri di Troina per l’occupazione del potabilizzatore dell’, in corso da ieri mattina, da parte di oltre duecento persone tra cui idi cinque Comuni dell’Ennese (Troina, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga) e rappresentanti delle istituzioni, che hanno forzato lo sbarramento delle forze dell’ordine, arrecando danni agli impianti.La società hato la manomissione da parte deidel quadro elettrico e la chiusura della valvola che alimenta l’esercizio dell’acquedottoBasso, con l’obiettivo di interrompere il flusso idrico verso i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, come disposto dalla Cabina di regia della Regione.L’iniziativa deiha comportato l’impossibilità per gli operatori didi registrare con i sistemi di telecontrollo le variazioni di flusso, che da qual momento possono essere rilevate solo visivamente; il progressivo svuotamento della condottaBasso, con l’interruzione della fornitura garantita a Caltanissetta e San Cataldo fino alla scorsa notte.