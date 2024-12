Lettera43.it - Alloggi turistici, il ministero dell’Interno ha vietato il self check-in

Leggi su Lettera43.it

L’utilizzo delle cassette automatizzate per la consegna delle chiavi, comunemente note come key box, non è conforme alla normativa per il-in neglie non potrà quindi più essere utilizzato. Lo ha chiarito ilcon una circolare del 18 novembre, che ribadisce l’obbligo di identificazione dal vivo degli ospiti. Il documento è stato inviato a tutte le prefetture per rafforzare il rispetto dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e secondo quanto riporta il Post, lunedì 2 dicembre i prefetti hanno comunicato la regola ai gestori. Il provvedimento riguarda tutti i tipi di strutture ricettive, ma avrà impatto sopratutto sugliche non hanno una reception fisica, come quelli prenotabili su AirBnb, Booking.