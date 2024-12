Biccy.it - Alberto Matano ricorda il coming out in tv: “Ecco perché l’ho fatto”

nell’ottobre del 2021 durante una puntata de La Vita in Diretta haout confessando di aver subito bullismo omofobo da ragazzino. Lo hausando queste parole dette in seguito a un servizio sulla bocciatura del DDL Zan, la legge contro l’omofobia. “Devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male” – le parole usate dal conduttore per fareout – “è successo anche a me quando ero adolescente,provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.Ieriè stato ospite da Mara Venier a Domenica In dove ha volutore quel momento:“Siccome io quando ero ragazzino ho vissuto il bullismo ho detto ‘io a quel ragazzo devo qualcosa‘ e dal momento che io adesso ho una posizione non potevo tacere.