Violenza sessuale a Vicofaro, “la vittima salvata da due ragazzi ospiti del centro”

Pistoia, 1 dicembre 2024 – Sono stati due giovani, anche lorodeldi accoglienza per migranti di, ad intervenire quando hanno sentito le grida della ragazza. Lei era a terra, nel giaciglio dove dormiva un altro giovane, 32 anni liberiano, avvolta a una coperta: lui evidentemente stava cercando di violentarla. Per fermarlo lo hanno minacciato, e lei così è riuscita a scappare. I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì scorsi, intorno alle 3: poche ore dopo il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia. Un fatto gravissimo, quello che sarebbe accaduto nelgestito da don Massimo Biancalani, in un quartiere nel quale le difficoltà di convivenza tra gli oltre cento giovani migranti e i residenti, sono ben note. Questa, consumata a pochi passi dalle villette con giardino della zona, potrebbe far salire la tensione.