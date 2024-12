Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 15:30

DEL 1° DICEMBREORE 15.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIEQUELLA DI OGGI è SECONDA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALEDEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE RIPRENDE ALLE 16.30 FINO ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO.PER IL TRASPORTO FERROVIARIONELLA GIORNATI DI OGGI PER LAVORI DIMANUTENZIONE SULLA LINEA FIUMICINO AEROPORTO -ORTE TRATUSCOLANA E FIUMICINO AEROPORTO SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELNI PER I TRENI ALTA VELOCITA INTERCITY E REGIONALIINFINE RICORDIAMO CHE RIMANE CHIUSA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA STAZIONE ANAGNINA DELLA METRO ADA QUI ALLA FERMATA DI CINECITTA’ E ATTIVO UN COLLEGAMENTO SOTITUITVO BUSDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral