Verde pubblico, nuova gestione. E stop all’incivilità

Cambia laper ilin città. "La cura dei nostri spazi è ora affidata allaazienda Colombo Giardini - spiega l’assessore all’Ambiente Mattia Di Bisceglie -. I primi giorni sono stati dedicati a uno studio approfondito del territorio e da venerdì le squadre operative, composte da circa 20 addetti, sono al lavoro per rendere i nostri parchi più curati e fruibili. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza spazi verdi di cui andare fieri - ancora l’assessore - : luoghi di aggregazione e bellezza per tutti i trezzanesi". Oltre ai giardinieri della "Colombo Giardini", in questi giorni sono al lavoro anche gli operatori del "Giardinone", l’azienda che "durante quest’anno si è occupata del diserbo meccanico dei marciapiedi - prosegue Di Bisceglie -. Hanno iniziato il loro ultimo giro per poi cedere definitivamente l’incarico alla Colombo.