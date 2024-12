Vallefoglia-Pinerolo oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la decima giornata di andata diA1di. La squadra di Andrea Pistola vuole sfruttare il campo di casa per difendere l’ottava posizione che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le piemontesi di Michele Marchiaro, none con due punti di distacco dalle marchigiane, che vanno a caccia di riscatto dopo le sconfitte rimediate contro Conegliano e Bergamo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 1° dicembre al Pala Megabox di Pesaro. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Megabox Ondulati del Savioe Wash4greendella massimadel campionato italiano.