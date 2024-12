Liberoquotidiano.it - "Tutte le loro balle spazzate via. Quella è sopravvivenza, non politica": Meloni spiana la sinistra

Parla Giorgia. Il premier spazia a tutto campo nel videomessaggio inviato all'assemblea nazionale di Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi che si è riunito a Roma, ieri e oggi, domenica 1 dicembre. "Caro Maurizio, cari amici di Noi Moderati, mi dispiace moltissimo non essere riuscita a essere lì con voi e a partecipare in presenza ai lavori della vostra Assemblea Nazionale Programmatica, ma non potevo comunque non farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo per questa Assemblea perché Noi Moderati è un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra. Io voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui, del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l'azione di governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani", ha premesso la leader di Fratelli d'Italia.