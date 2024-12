Liberoquotidiano.it - Turchia, Israele, Arabia o Usa: il mistero sul caos in Siria, chi sping i jihadisti?

La Guerra discoppiò nel 2011 come varietà locale delle Primavere arabe. A differenza di altri raìs, Bashar Assad resistette, chiamando in suo aiuto prima l'Iran e i suoi basisti libanesi di Hezbollah, poi la Russia. Per questo qualcuno in Occidente ha voluto vedere nel conflittono una moderna “Guerra civile spagnola”: nel '36-'39 ci fu la prova generale del '39-'45 con i regimi nazifascisti da una parte, le democrazie occidentali e la dittatura staliniana dall'altra. In, invece, sarebbe andata in scena la resa dei conti fra l'asse dei tiranni Putin-Khamenei-Nasrallah-Assad contro. E già qui la semplificazione vacilla. Perché i nemici del sanguinario figlio dell'ancora più sanguinario Hafez Assad costituivano un fronte tutt'altro che unito e soprattutto poco raccomandabile.