Calciomercato.it - Triplo infortunio, sono tutti a rischio per la Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie in vista della partita con la: l’esperto giocatore dovrà quasi certamente saltare il match con i bianconeriGravein seguito allo scontro di gioco: la sostituzione è stata inevitabile, difficilmente recupererà in tempo utile per la partita con laverso-Bologna (LaPresse) – Calciomercato.itUn altroin questo campionato di Serie A. Un altro giocatore è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico anche se – in questo caso – non si può ricondurre l’a uno sforzo eccessivo. Sta di fatto che il giocatore, tra i punti fermi della sua squadra, resta seriamente di non riuscire a recuperare in tempo utile per la prossima partita con la.Insomma, tecnico rischia di dover affrontare la squadra di Thiago Motta senza un giocatore importante nell’economia della squadra, anche se lo staff medico proverà a fargli recuperare la condizione in tempo utile per il match con bianconeri.