Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2024 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovate a questo nuovo aggiornamento è chiusa per lavori via del Foro Italico sulla tangenziale est e tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura si ripeterà con la stessa fascia oraria quindi 736 dici anche nei prossimi fine settimana di dicembre nello specifico 7 e 8 e 14 e 15 per effetto della chiusura al momento si stanno formando coda in direzione in Stadio Olimpico tra viale della Moschea è l’uscita di Tor di Quinto sul resto della città non si rilevano al momento difficoltà per la domenica ecologica stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde questa mattina fino alle 12:30 e nel pomeriggio di nuovo dalle 16:30 alle 20:30 sul fronte del trasporto pubblico per lavori nel nodo ferroviario die per oggi è prevista l’interruzione servizio della fl1 traTiburtina e Fiumicino poi del servizio Leonardo Express della fl3Cesano Viterbo e della fl5Civitavecchia sono comunque previste corse sostitutive con autobus bene da Massimo Meschi per il momento è tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sito