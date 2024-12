Anteprima24.it - Pino crollato a Fisciano, l’assessore Rosa: “Benevento modello virtuoso nella gestione alberature”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto accaduto a, con unabbattuto dal vento che ha creato conseguenze gravi alle persone, dimostra quanto ildelledi alto fusto sia”. Così in una nota Alessandro, assessore comunale all’Ambiente.“Unche – aggiunge – fin dai primi giorni si è basato su un semplice assunto: verificare quali piante fossero irreparabilmente malate e dunque a fortissimo rischio cedimento e sostituirle, curare quelle recuperabili e salvaguardare quelle sane. Anche negli ultimi giorni l’ amministrazione ha provveduto, con grande senso di responsabilità, a verificare la stabilità di trecento piante in città, poiché al netto di ogni valutazione di tipo estetico o d’affezione la priorità non può che essere la sicurezza dei cittadini ed evitare che si verifichi ciò che si è verificato ae purtroppo in tante altre zone d’Italia e della Campania prima”.