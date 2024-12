Inter-news.it - Palladino: «Vogliamo misurarci con i Campioni d’Italia! Non conta la vittoria»

è intervenuto prima di Fiorentina-Inter, una delle sfide più attese della quattordicesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle ore 18 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZNMOTIVAZIONI – Raffaeleha parlato così prima di Fiorentina-Inter: «Come si trova l’alchimia in così poco tempo? Valori e motivazione perché io ho sempre detto che abbiamo valori umani, tecnici e grandi motivazioni perché dal primo giorno questi ragazzi hanno dato tutto per questa maglia e infatti li ho ringraziati prima della partita per quello che hanno dato finora. Sappiamo che non è facile stasera ma cimisurare contro iper caprie a che punto siamo e per capire il nostro percorso di crescita dove è arrivato e dove può arrivare.