Napoli un anno dalla morte di Gennaro Giordano Il padre | Mobbizzato perché gay

Chiede verità e giustizia Armandoper suo figlio, morto suicida aesattamente unfa, il 2 dicembre 2023, lanciatosi nel vuoto dall'appartamento dove abitava. “Mio figlio si è ucciso a causa del mobbing, per le pressioni che subiva sul lavoroera gay”, ha riferito ilall’Ansa. Un gesto estremo, preceduto da lettere in cuiaveva scritto di suo pugno i nomi di coloro che gli avevano reso la vita a tal punto impossibile da renderla insopportabile. La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, ma, come ha sottolineato il, “nonostante sia passato tutto questo tempo e ci sia un'indagine ancora in corso, noi, mia moglie e i miei figli, ancora non sappiamo se ci siano effettivamente delle responsabilità per quello che è accaduto”.