.com - Mazzariello, video intervista Sanremo Giovani 2024: «Vorrei scrivere per Geolier»

Leggi su .com

La nostra, tra gli artisti in gara acon il brano Amarsi per lavoroVi presentiamo la nostra, tra gli artisti in gara acon il brano Amarsi per lavoro (Futura Dischi/Epic Records Italy), nato da una serata tra amici in un autolavaggio e in cui racconta le relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione.Il cantautore campano con il brano ha superato la prima fase delle selezioni in seconda serata su Rai 2, racconta alcuni divertenti aneddoti sul dietro le quinte, come è nata la sua passione per la musica e il desiderio di proseguire anche la sua attività d’autore, proponendosi per collaborare con