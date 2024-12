Secoloditalia.it - L’intervista. Greta Cristini: “L’Italia non può, deve ambire a un ruolo da protagonista nel Mediterraneo”

Di fronte alle sfide di un mondo in continuo mutamento e di equilibri internazionali sempre più fragili, l’analista geopolitica e reporter di guerraoffre una prospettiva approfondita sugli scenari globali attuali. Con un background che spazia dall’esperienza come avvocatessa anticorruzione a New York alla collaborazione con la rivista “Limes“,ha trascorso mesi sul campo in Ucraina, fornendo analisi dettagliate delle dinamiche militari e politico-diplomatiche. In questa intervista, condivide le sue riflessioni su temi cruciali come la vittoria di Trump, il conflitto in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e ilstrategico delnel.Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca vedremo un’America isolazionista a parole ma iper-interventista nei fatti?«Né Trump né l’America possono permettersi di essere isolazionisti, nonostante l’opinione pubblica chieda un maggiore focus sulle crisi interne, come il rilancio della classe media e della base industriale.