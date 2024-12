Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE ROSSONERE. Fofana insostituibile. La difesa regge. Leao, soliti lampi

MAIGNAN 6 Quando l’Empoli punge coglie la traversa. Serata senza pensieri. ROYAL 6.5 Da braccetto a destra è più sicuro, da apprezzare un paio di inserimenti, senza frutti reali. THIAW 6.5 Colombo è il cliente più rognoso, lo affronta con sicurezza anche perché non deve sbilanciarsi in davanti. GABBIA 6.5 Fresco di rinnovo guida lasenza problemi. (29’ st Pavlovic sv Dalle sue parti succede poco). HERNANDEZ 6 Il Milan prova a partire dalle sue parti, lui innesca bene Morata poi esce abbastanza di scena.7 Due recuperi da dominatore, dal primo nasce il gol. E nella ripresa è lui ad innescare Rejinders. Il Milan è dipendente da lui, anche troppo. (24’ st Loftus-Cheek 6 Un buon recupero in mediana a gara finita). REIJNDERS 7.5 Deve trovare posizione in avvio, poi si sveglia e segna una bella rete in girata.