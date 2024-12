Sport.quotidiano.net - Le pagelle del como. Moreno recupera e porta palla. Cutrone si sbatte ma sbaglia tanto

REINA 6,5 Molto solido, regala sicurezza al reparto VAN DER BREMPT 6,5 Con il suo ritorno ilè tornato a spingere a destra IOVINE 6 Attivo ma impreciso nelle conclusioni GOLDANIGA 6 Controlla bene Djuric, ma anche lui spreca un’occasione KEMPF 6,5 Solito baluardo, dalle sue parti non passa nessuno, Maldini lo mette più in difficoltà7 Miglior partita in maglia azzurra della stagione, oltre ai recuperi avanzandoENGELHARDT 7 Oltre a farsi trovare puntuale con il gol, manovra bene dialogando con gli esterni DA CUNHA 6 La posizione arretrata non mette in luce le sue qualità STREFEZZA 6,5 Peperino nel primo tempo, cala nella ripresa, spreca una occasione per chiudere la gara PAZ 6 Un pò in ombra e colpevole del rigore, comunque ha classe da vendere FADERA 6,5 Corre come sempre e stavolta è preciso anche nei passaggi, ma i compagni sprecano VERDI 6,5 Protagonista dell’assalto finale, ha dato energia e qualità ma ha mancato il gol5,5 Lavora siper tutti, ma alla fine davanti allasempre, non è più ild’inizio stagione Belotti 5,5 Per la prima volta gioca più di 10 minuti, ma ancora una volta non coglie l’occasione per fare la differenza,ndo sottoSala e Gabrielloni SV ALL.