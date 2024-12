Ilrestodelcarlino.it - L’assalto dei diecimila. Come brilla Ancona: "Una città che deve ritrovare coesione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ore 18,28: dopo il conto alla rovescia, la magia della luce. Un click e si accende la, dal cuore pulsante di piazza Roma con il suo abete illuminato e agghindato fino alle periferie e le frazioni. All’unisono, un’armonia cromatica e la folla si perde in mille selfie con la colonna sonora della musica delle feste, i fuochi d’artificio e gli effetti scenografici. Quella di ieri sera nella piazza più centrale diè stata una vera e propria cerimonia sfarzosa per annunciare una festa lunga 37 giorni. Si parte il 30 novembre per arrivare fino a domenica 6 gennaio, prima di mandare in soffitta il periodo più amato dalla gente. Partita ufficialmente l’edizione n. 2 di ‘che’ (che al suo interno comprende pure ‘che brinda’, in riferimento allo show di San Silvestro), il Natale della giunta di centrodestra guidata dal sindaco, Daniele Silvetti.