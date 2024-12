Quotidiano.net - La mano di Kiev nel caos siriano? Media ucraini: “Coinvolte le forze speciali del Gur”

Roma, 1 dicembre 2024 - Ladinel? Le milizie jihadiste filo-turche che hanno preso il controllo di Aleppo sarebbero state addestrate dalleucraine dell'intelligence militare di(Gur), sull'uso delle tattiche sviluppate sul fronte ucraino e sull'uso dei droni: è quanto scrive il sito in lingua inglese Kyiv Post, che cita "socialislamici". Al momento conferme non ci sono, ma indizi sì. In particolare, gli addestratori apparterrebbero al cosiddetto gruppo Khimik. A quest'ultimo, scrive il Kyiv Post, era già stata attribuita la paternità di un attacco contro una base militare russa a sud-est di Aleppo lo scorso 15 settembre, in cui furono distrutti diversi droni d'attacco e altri ordigni e munizioni. Siria news in diretta. I ribelli dilagano: presa anche Hama.