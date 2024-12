Sport.quotidiano.net - Incognita Moreo sui minuti di gioco. Per la fascia destra tante possibilità

PISA "Partiamo dalla domanda principale per quanto riguarda la formazione:gioca? Sì. Ma dal primo minuto? Probabile. Poi Inzaghi vedrà se smentirci o meno in base alle sue scelte. Certo è che il numero trentadue ha recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro la Carrarese, allenandosi con la squadra già da giovedì. La palla passa a Inzaghi, che ha il dubbio relativo a quando mettere in campo il calciatore contro il Cosenza. L’allenatore potrebbe però decidere di preservarlo almeno dal primo minuto, confermando sulla trequarti il tandem di maggiore qualità formato da Vignato e Arena, unici sostituti disponibili considerando l’indisponibilità di Tramoni e Mlakar. Davanti, dopo venticinquegiocati nelle ultime tre partite, potrebbe avere una chance Nicholas Bonfanti, con Lind che si accomoderebbe così in panchina.