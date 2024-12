Lettera43.it - I social proibiti agli under 16 sono una demagogica invasione di campo dello Stato

Leggi su Lettera43.it

Quando in famiglia abbiamo deciso di far crescere i nostri tre figli – due nati alla fine degli Anni 90, uno nativo digitale – senza televisione, non ci è passato nemmeno per un secondo nell’anticamera del cervello di proibire loro di guardarla. L’abbiamo semplicemente rimossa dall’ambiente domestico. La tivù in casa non c’era, nemmeno per noi. Ma i bambini potevano guardarla dai nonni, o quando andavamo in montagna, dove c’era, nella casa che affittavamo.?Era sparita come per incanto dalle nostre conversazioni, aveva smesso di essere un punto di riferimento, nessuno ne sentiva la mancanza: semplicemente non faceva più parte delle nostre vite. Mi pare un buon punto di partenza per riflettere sulla recente decisione del governo australiano di multare pesantemente le piattaforme dinetwork se vengono scoperte a consentire ai minori di 16 anni di aprire un profilo e di accedere ai contenuti.