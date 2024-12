Ilfattoquotidiano.it - F1, Max Verstappen vince anche in Qatar. Leclerc secondo: si riapre il Mondiale Costruttori – ordine d’arrivo

Un super Maxha vinto il GP delraccogliendo la vittoria numero 63 in carriera. A seguire la Ferrari die la McLaren di Piastri. Quarto George Russell, sanzionato di cinque secondi a fine gara per un’infrazione in regime di Safety Car, quindi l’Alpine di Gasly e l’altra SF-24 di Sainz. Pesa tantissimo per il morale del team di Woking la penalizzazione (esagerata) a Norris, per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Lando ha scontato uno stop and go di 10 secondi chiudendo decimo, ma col punto del giro veloce a favore. Ora il team di Maranello è sotto di 21 punti rispetto a quello inglese (640-619) nella lotta, dopo essere scivolato a -30 al termine della Sprint di sabato. La lotta tra i due team verrà dunque rinviata ad Abu Dhabi, nel GP di domenica prossima che chiuderà il