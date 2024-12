Quotidiano.net - Decollano i prezzi dei voli, sotto Natale oltre 600 euro

Volano le tariffe dei biglietti aerei nazionali nel periodo delle festività die fine anno, con idei biglietti che hanno già sfondato la soglia dei 600a passeggero per alcune tratte. Lo afferma Assoutenti, che sta monitorando l'andamento deinel comparto. Chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe "economy" per volare in Italia durante le festività, partendo sabato 21 dicembre e tornando il 6 gennaio, ed è disposto ad imbarcarsi in qualsiasi orario (anche mattina presto o sera tardi), spende 623per andare da Genova a Catania e ritorno, analizza Assoutenti. Ipiù costosi sono proprio quelli diretti agli scali siciliani: negli stessi giorni servono almeno 445per volare da Trieste a Catania, 412da Firenze a Catania, 402da Bologna a Palermo.