Daniele Scardina a Verissimo | Lotto ogni giorno per ritornare a camminare

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Lo scorso 28 febbraio,è stato colpito da un’emorragia cerebrale e oggi, domenica 1 dicembre, è stato ospite aper raccontare com’è cambiata la sua vita da quel tragico incidente in cui ha rischiato la vita. “Me ne stavo andando”, ha esordito l’ex pugile che è rimasto in coma per quasi 50 giorni dopo il malore. “Ho dovuto imparare di nuovo a mangiare, deglutire, ho ricominciato tutto da capo”, ha detto l’ex pugile, ospite di Silvia Toffanin. Insieme a lui, in studio anche il fratello Giovanni: “Per meè sempre stato il mio eroe, vederlo in quelle condizioni è stato difficile. Ma lui è fortissimo, sapevo che ce l’avrebbe fatta”. “Del coma non ricordo quasi nulla. La fede mi ha aiutato tantissimo, Dio è meraviglioso e c’è sempre per me”, ha detto l’ex pugile.