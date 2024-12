Ilnapolista.it - Conte: «Io ho accettato Napoli per la piazza, non ho messo alcuna condizione come invece sento dire»

: «Io hoper la, non ho»L’ha decisa McTominay, profilo che lei aveva richiesto?«Io non chiedevo nessun profilo per essere sulla panchina del, hoper la. Non hoelle condizionispesso. È inevitabile che se mi chiedono di rinforzare ls quadra cerco di non sbagliare i calciatori. Su McTominay siamo stati molto bravi perché è un calciatore che non era titolare allo United. Lo conoscevo bene e Manna è stato molto bravo. Ma non è che io ho posto condizioni. Abbiamo preso dei calciatori che ci è stato perdi prendere dei calciatori sia per una questione di ingaggio, sia perché avevano voglia di rimettersi in gioco e quindi sono moltonto che abbiamo sbagliato poco sul mercato perché anche l’anno scorso ilaveva speso tanto sul mercato però tanti di questi giocatori sono andati in prestito gratuito quest’anno e l’anno scorso c’è stato un buco di rinforzo della rosa, per questo motivo parliamo di pazienza e ricostruzione.