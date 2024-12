Spettacolo.periodicodaily.com - Caterina Balivo conduce La Volta Buona: gli ospiti della settimana su Rai 1

“La”, il talk show pomeridiano di, torna su Rai 1 con una nuovaricca die approfondimenti. In diretta dal 2 al 6 dicembre, il programma va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00.Lunedì 2 dicembre: musica, Ballando con le Stelle e SanremoLasi apre con un talk dedicato al Festival di Sanremo, concome Chiara Iezzi, Jasmine Carrisi e Marco Carta per discutere delle anticipazioni sui cantanti in gara. Spazio anche a Ballando con le Stelle, con i commenti di Luca Barbareschi, Alessandra Tripoli, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Fabio Canino e Simone Di Pasquale. In studio anche Red Canzian, che presenta il suo nuovo libro Centoparole per raccontare una vita.Martedì 3 dicembre: libri e fiction Raigiornata saranno:Nino Frassica, autore del libro Piero di essere Piero.