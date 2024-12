Sport.quotidiano.net - Carrarese Trasferta complicata a Salerno. Azzurri opposti a una grande ora in difficoltà

Laha già esorcizzato i campi “caldi“ del sud vincendo a Frosinone e pareggiando a Bari ma quest’oggi aavrà un’altradall’alto coefficiente di. Non è la prima volta in stagione che la squadra azzurra si ritrova di fronte una cosiddetta ““ che attraversa una situazione di disagio. I granata arrivano da una settimanacaratterizzata da un ritiro in città e da una tifoseria sul piede di guerra che diserterà il primo quarto d’ora nel quale gli spalti dell’Arechi rimarranno desolatamente vuoti per un significativo “sciopero“ del tifo. Lafinirà per restare vittima di una Salernitana arrabbiata o riuscirà a far male ad un’avversaria ferita? Molto dipenderà dall’approccio che avranno i ragazzi di Antonio Calabro. Lui sa cosa significa giocare all’Arechi e come fare a sbancarlo perché ci si è già imposto nella stagione 2017-2018 quando allenava il Carpi.