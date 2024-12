Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone sbatte contro Lucca e si fa male. Coach Fattorini: "Commessi errori di concentrazione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

6634: Capodagli 13, Dianda 4, Tessaro 10, Paracucchi 9, Rapè 2, Geremei 2, Valentino 4, Masini 7, Chiti 4, Michelotti 3, Papa 2, Cherkaska 6. Allenatore Ferretti.: Casini 5, Posta, Becatti, Pastorelli, Zanelli 2, Sposato, Pierucci 7, Bonaccini 7, Nanni 3, Sabia 8, Campoli, Parodi 2. Allenatore. Arbitri: Liverani, Benenati. Parziali: 16-9, 28-19, 55-27.– Netta sconfitta aper, battuto al PalaTagliate dalle padrone di casa per 66-34. Per le senesi si tratta del terzo ko consecutivo, un elemento che rischia di incidere a livello mentale nel percorso stagionale delle costoniane sempre più invischiate nella lotta per non retrocedere. Partita praticamente senza storica con Le Murasempre avanti nonostante, almeno nel primo tempo, le senesi avessero dato l’impressione di poter almeno impensierire le avversarie.