Isaechia.it - Amici 24, puntata del 1/12/24: Luk3 vince entrambe le sfide e rimane nella scuola, Daniele Doria affronta la sfida immediata

Si è appena conclusa la decimadel pomeridiano didi Maria De Filippi, il talent show di canale 5 in cui aspiranti cantanti e ballerini si mettono alla prova con l’obiettivo di diventare personalità di spicco nel mondo della musica e della danza.Ad aiutare i ragazzi nell’re questo percorso lungo e tortuoso i professori di canto e di ballo: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo per il ballo e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto.Laodierna ha visto come ospiti nomi illustri, tra cui J-Ax giudice della gara di canto, Giorgio Madia giudice della gara di ballo e Enrico Nigiotti che ha cantato il brano Tu sei per me e Briga, che ha presentato il brano Vieni con me, dedicato alla moglie, l’attrice Arianna Montefiori. Teodora non ha potuto sostenere laper essere arrivata ultima in classifica la scorsa settimana in quanto impossibilitata fisicamente.