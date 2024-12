Abusi nella ginnastica il pm al telefono contro le ex Farfalle | Ci vorrebbe qualche bacchettata Sentirò chi smentisce le accusatrici

Leggi su Open.online

«Il problema è che i media gli hanno dato uno spazio enorme. Cioè due stronze che dicono cose che hanno avuto una risonanza paurosa, invitate da tutte le parti. Io ho scatenato i miei agenti segreti dicendo: Trovatemi tutte le exche non si sono messe in combutta con queste”, e me le». È il contenuto di una telefonata dell’avvocato pugliese Michele Rossetti, pm federale nel caso dei presuntidelle allenatrici del’Accademia di Desiosu alcune ex. Il pm della Procura federazione sportiva, da Codice, dovrebbe operare in modo «riservato e indipendente dal potere politico». Ma secondo quanto emerge alle 350 pagine di atti giudiziari dei pm di Monza che si sono occupati del caso, i rapporti tra procura e vertici della Federginnatica erano ben stretti. Come dimostrano alcuni passaggi riferiti dal Corriere della Sera.