Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 17 | 30

DEL 30 NOVEMBREORE 17.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANAIN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMOSULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE è CAUSA DELLE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDOINFINE, NEL REATINOSULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA POSTA E SIGILLO IN DIREZIONE RIETIATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI INVERNALIIN PARTICOLAR MODO SU VIA SALARIA TRA ANTRODOCO E ACCUMOLISULLA STATALE DELL’APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E ROCCA DI CORNOSULLA SALTO CICOLANA TRA RIETI E BORGOROSESULLA STATALE DI LEONESSA TRA LEONESSA E BORBONAE IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI 509 FORCA D’ACERO E 627 DELLA VANDRACONSIGLIAMO DI VERIFICARE LE CONDIZIONI DELLA STRADA PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA E DI EQUIPAGGIARE L’AUTO CON GOMME INVERNALI O PORTANDO A BORDO CATENE DA NEVE.