Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusura in corso sulla tangenziale nel tratto del Foro Italico tra viale Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura è dovuta ad interventi del dipartimento ambiente sulla vegetazione intorno alle barriere fonoassorbenti e proseguirà sino alle 16 di oggi per poi riprendere domani dalle 7:30 in centro oggi o domani intanto isola pedonale in via dei Fori Imperiali con la deviazione delle linee bus di solito in transito a per regolare per la stazione Colosseo è questo pomeriggio in centro dalle 14 corteo da piazza Vittorio a Piazzale Ostiense con chiusura allungo il percorso sia via dello Statuto via Merulana via la Piazza del Colosseo è ancora via Celio vibenna via di San Gregorio Piazza di Porta Capena viale Aventino viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo previste deviazioni nel corso del pomeriggio per 29 linee bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità