Iltempo.it - Sottocorona: quando si blocca il "flusso freddo". Le previsioni

Sono attese "precipitazioni fredde" sul medio versante adriatico a causa dell'aria che "arriva dall'Est". Lo ha anticipato Paolo, che, puntuale come sempre, ha diffuso le ultimemeteo. Al Sud, in particolar modo nella Sicilia settentrionale, in Calabria e parte della Puglia, restano dei "fenomeni localmente intensi". Nelle zone, quelle dell'Appennino, bisogna aspettarsie neve. "Schiarite" prevalenti al Nord e sul medio Tirreno. Domani il maltempo "si attenuerà sull'Adriatico, ma toccherà parte del Sud, la Sicilia".ha subito precisato, però, che i fenomeni diventeranno "isolatissimi". Lunedì, del maltempo, non rimarrà "nulla". Eccezione fatta per il Sud, dove si registreranno "più nuvole e qualche precipitazione". Situazione, quella meteorologica, che sarà "decisamente più tranquilla".