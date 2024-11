Ilgiorno.it - Slitta la Ztl nel quadrilatero della moda: perché e quando potrebbe entrare in funzione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 novembre 2024 –l’avvioZona a traffico limitato nel. Il Comune non riuscirà ad accendere le telecamere ai varchi dal 1° gennaio, come ipotizzato alcune settimane fa. Ci vorrà ancora qualche mese, probabilmente, per rendere operativa la Ztl nelle vie dello shopping di lusso. Il motivo del ritardo, però, non è dovuto alle procedure autorizzative nel complesso rapporto tra amministrazione meneghina e ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, ma da una ragione più pratica: l’azienda incaricata da Palazzo Marino di fornire pali, telecamere e tutta l’infrastrutturazione tecnologica necessaria per far funzionare la Ztl è in ritardo con le consegne del materiale, come ha spiegato ieri pomeriggio nella Sala Commissioni di Palazzo Marino l’assessora alla Mobilità Arianna Censi durante la presentazione delle “Linee guida per la mobilità attiva“ curate dal consiglierelista Sala Marco Mazzei, coordinatoretask force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva del Comune.