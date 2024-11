Secoloditalia.it - Sinner sotto attacco, non solo del rosicone Kyrgios: anche Pietrangeli punge, e tra complimenti e allusioni…

Leggi su Secoloditalia.it

Colleghi livorosi, maestri di sempre allusivi, tutti contro: e il nostro mitico campione azzurro bersagliato dagli attacchi di colleghi gloriosi e rivali invidiosi tace e lascia che mormorino. Ma che stress: come se sulle spalle del fuoriclasse altoatesino non se ne sia accumulato già abbastanza. Questa volta ad andare contro il tennista azzurro, ancora in attesa della sentenza definitiva del Tas sul caso doping che lo riguarda, è stato Yevgeny Kafelnikov, big del tennis degli anni ’90 e campione del Roland Garros, che ha voluto commentare, sul proprio profilo X,la squalifica di Iga Swiatek, trovata positiva alla trimetazidina,se in una percentuale «tremendamente bassa».: accerchiato da. Ma non«A volte mi chiedo, ma perché diavolo non ho usato steroidi per tutta la mia carriera.