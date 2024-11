Lanazione.it - Scommessa sull’istruzione. Banca Centro in azione. Erogate 96 borse di studio

Leggi su Lanazione.it

Dalle scuole elementari fino all’Università, una serata da ricordare che premia il talento e il futuro. Si è svolta nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, la cerimonia di consegna delle 96diassegnate daToscana Umbria ai figli dei soci dellae dei soci della mutua Sms. Un evento che non si esaurisce nella consegna dei diplomi, ma arricchito dal progetto ’Sapere, arte e cultura’, grazie al quale tutti i premiati e le loro famiglie possono scoprire le bellezze della città, in questa occasione i tour alla scoperta del complesso del Duomo, del Santa Maria e del Palazzo delle Papesse che hanno coinvolto oltre 300 persone durante la giornata delle premiazioni. "Perquesto è uno dei modi di interpretare la responsabilità di intermediare non solo denaro, ma anche valori sociali, etici e culturali – ha spiegato il presidente Florio Faccendi – dalla prima edizione, al termine dell’anno scolastico 1998/1999, abbiamo premiato 2.