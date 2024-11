Secoloditalia.it - Scandalo mascherine Covid, l’inchiesta di Salvo Sottile fa tremare Conte e Speranza (video)

“Più si apprende sulla gestione dell’emergenzae più diventa sospetta la strenua ostilità di gran parte dell’opposizione di oggi alla commissione d’inchiesta. Ieri sera la trasmissione Farwest ha messo in onda un interessante approfondimento sull’acquisto dinella primavera 2020?: il commento è firmato dal presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, che è anche componente della Commissione d’inchiesta sul. C’è stato un momento in cui reperire una mascherina per la protezione individuale è stata una corsa contro il tempo: una questione di vita o di morte. La struttura commissariale guidata da Arcuri ha sempre agito in modo corretto? #FARWEST ora su @raitre. pic.twitter.com/SHJlEiTyYV—(@) November 29, 2024Malan:vanno auditi in Commissione“Da una parte – sottolinea Malan – 6 milioni dioramai destinate al macero, benché perfettamente regolari e provviste della dovuta documentazione, dall’altra l’acquisto da parte della stessa struttura di emergenza guidata da Domenico Arcuri di altreper oltre un miliardo di euro, parrebbe inadeguate, attraverso aziende sconosciute e prive di requisiti di esperienza e affidabilità.