Ransom – Il riscatto | tutto quello che c’è da sapere sul film con Mel Gibson

Leggi su Cinefilos.it

– Ilche c’è dasulcon MelNel corso della sua carriera il premio Oscar Ron Howard si è cimentato nella regia didi genere continuamente diverso. Dalla commedia fantasy Splash – Una sirena a Manhattan al dramma spaziale Apollo 13, dal biografico A Beautiful Mind al thriller Il codice Da Vinci. E proprio a proposito di thriller, un altro titolo da lui diretto, meno noto ricordato rispetto ai titoli qui citati, è– Il, del 1996. Si tratta di un cupo thriller dove non ci si fa scrupoli nel porre in pericolo anche i più indifesi. Un dettaglio che rese ilcontroverso sin dalla sua uscita in sala.La sceneggiatura, scritta da Richard Price e Alexander Ignon, si ispira all’episodio Fearful Decision, della serie antologica degli anni Cinquanta The United States Steel Hour.