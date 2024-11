Sport.quotidiano.net - Promozione Gustoso anticipo tra Pontremolese e Pietrasanta

La “tredicesima“ del campionato disuggella un grande appuntamento che mette questo pomeriggio alle 14,30 a confronto allo stadio “Lunezia“. Passioni, emozioni, antica rivalità. Un eccezionale cocktail d’entusiasmo che nel corso della settimana ha fatto parlare il mondo della LunigianPalla. L’appuntamento non c’è nemmeno il bisogno di rimarcarlo, è di quelli che si segnano in rosso sul calendario., un faccia a faccia che si ripete, ma vista la struttura portante sulla quale poggiano le due squadre il termometro del tifo per quanto registrato nei bar negli angoli delle strade alla vigilia era davvero alto. In campo si cala unche nelle ultime nove giornate ha “imbottato“ 25 punti, versiliesi che continuano a far sventolare sul pennone più alto della classifica la propria bandiera.