Pilastri vince la Sprint Race doppietta McLaren | costruttori Ferrari ora è lontanissima

Oscar Piastri ha vinto ladel Qatar, l'ultima del Mondiale 2024. Il pilota dellaè stato protagonista di un sorprendente ultimo giro, quando il compagno di squadra Lando Norris - che aveva dominato la minigara - lo ha fatto passare a pochi metri dal traguardo per concedergli la vittoria. "Avevo programmato di farlo dal Gp del Brasile, ho pensato che fosse giusto e ho atteso l'occasione giusta", ha detto Norris a motori spenti per spiegare il 'favore' restituito a Piastri. Completa il podio George Russell su Mercedes. Punti importanti per la classifica: con i 15 conquistati oggi, sono ora 30 le lunghezze di vantaggio della(623), prima nella graduatoria, sulla(593). I piloti di Maranello si sono classificati al quarto e quinto posto nella, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc.