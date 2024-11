Quotidiano.net - Pensioni 2025, tutti gli aumenti collegati alla rivalutazione: le cifre

Roma, 30 novembre 2024 – Ladellein relazione al costo della vita farà aumentare i trattamenti nelin misura variabile tra i 104 euro in più l’anno per un assegno di 1.000 euro lordi mensili e i 461,59 euro per un assegno da 5mila euro lordi mensili. È questo il risultato derivante dall’applicazione degli incrementi dello 0,8 per cento, pari all’inflazione calcolata dall’Istat, e del sistema di calcolo previsto dlegge di Bilancio secondo uno schema che cancella il taglio drastico dell’adeguamento valido per quest’anno. Il provvedimento A certificare gliè un decreto del 15 novembre 2024 del ministero dell’Economia e di quello del Lavoro apparso pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento prevede, come di consueto, ladellein via provvisoria in base all’indice Istat registrato nei primi nove mesi dell’anno in corso salvo il conguaglio che verrà effettuato il prossimo anno nel caso in cui l’indice definitivo sia più elevato.