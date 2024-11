Paradigma 5 0 | presentazione del nuovo libro di Oliviero Casale e Paola Rinaldi

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 29 novembre 2024 – “5.0. Il, oltre Society 5.0 e Industry 5.0. Come affrontarlo?”, ilscritto da, sarà presentato ufficialmente mercoledì 4 dicembre alle ore 14:30 presso la Sala Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 4, Roma.Edito da Gambini Editore, il volume propone una visione innovativa per affrontare le sfide globali di società, economia e ambiente, andando oltre i paradigmi di Industry 5.0 e Society 5.0.L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esperti e figure istituzionali. Dopo i saluti dell’On. Raffaele Nevi, deputato, il dibattito sarà moderato da, General Manager di UniProfessioni e co-autore del. Interverranno, tra gli altri,, docente e co-autrice, insieme a rappresentanti del mondo accademico, dell’industria e delle istituzioni.